Tunus açıklarında Afrika uyruklu 100 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Tunus açıklarında Afrika uyruklu 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus açıklarında Afrika uyruklu 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus'ta, sahil güvenlik güçlerinin Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu 100 düzensiz göçmeni kurtardığı açıklandı.

Tunus'ta, sahil güvenlik güçlerinin Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu 100 düzensiz göçmeni kurtardığı açıklandı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bindikleri tekne su alan Afrikalı 100 düzensiz göçmene ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarılan 100 düzensiz göçmenin Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiği belirtildi.

Sahil güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, 3 düzensiz göç girişiminin engellendiği kaydedildi.

Operasyonlarda, İtalya'ya geçmeye çalışan 11 Tunuslunun da gözaltına alındığı ifade edildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri
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