Tunus açıklarında 84 göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında 84 göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 84 göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'ta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan 84 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'ta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan 84 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'un güneydoğusundaki Mednin kenti Kızılay İdaresi Başkanı Munci Selim, AA muhabirine kurtarılan göçmenlere ilişkin bilgi verdi.

Selim, kayıklarının arıza yapması sonucu Circis kenti açıklarında mahsur kalan yasa dışı 84 göçmenin kurtarıldığını, 43 göçmenin ise kayıp olduğunu kaydetti.

Kayıp göçmenlerin aranmasına devam edildiğini belirten Selim, kurtarılan göçmenlerin, Eritre, Sudan, Bangladeş, Mısır, Çad ve Yemen vatandaşları olduğunu dile getirdi.

Tunus makamları dün, sahil güvenlik güçlerinin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Safaks vilayetine bağlı El-Avabid açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, ayrıca 46 düzensiz göçmenin de Tunus sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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