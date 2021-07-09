Tunus açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus Kızılayı, ülkenin güneydoğusundaki Mednin vilayeti açıklarında tekneleri bozulan 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Tunus Kızılayı, ülkenin güneydoğusundaki Mednin vilayeti açıklarında tekneleri bozulan 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Münci Selim, yaptığı açıklamada, vilayete bağlı Ben Gardene kenti kıyıları yakınında tekneleri bozulan, tamamı Bangladeş uyruklu toplam 50 düzensiz göçmeni kurtardıklarını söyledi.

Selim, göçmenlerin Mednin vilayetinde bir merkezde karantina sürelerini dolduracaklarını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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