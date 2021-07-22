Tunus açıklarında 366 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmenin ise cesedine ulaşıldı
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Tunus açıklarında 366 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmenin ise cesedine ulaşıldı

Tunus açıklarında 366 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmenin ise cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'un güneydoğusundaki Mednin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 366 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 17'sinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Tunus'un güneydoğusundaki Mednin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 366 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 17'sinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Munci Selim yaptığı yazılı açıklamada, Tunus donanmasının Libya donanması ile işbirliği içinde Mednin iline bağlı Cercis kenti sahilinde tekneleri arızalanan 366 düzensiz göçmeni kurtardığını ifade etti.

Bozulan tekneden çıkan dumandan boğulan 17 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığını kaydeden Selim, hayatını kaybeden ve kurtarılanların tamamının Bangladeş uyruklu olduğunu dile getirdi.

Selim ayrıca, kurtarılan göçmenlerin Mednin vilayetinde bir merkezde karantina sürelerini dolduracaklarını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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