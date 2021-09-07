Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
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Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen şiddetli yağmur sonrası HES tünel çalışmaları sırasında selin vurması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Aksöyek'in cenazesi Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen şiddetli yağmur sonrası HES tünel çalışmaları sırasında selin vurması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Aksöyek'in cenazesi Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaklaşık 1 ay önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan Ünye nüfusuna kayıtlı Mustafa Aksöyek (39) selde kaybolmuştu. Tünelde tamamlanan çalışmalar sonucunda Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Aksöyek'in acı haberi Ünye'nin merkez Saraçlı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı.

Kayıp işçinin cansız bedeni sağlık ekiplerinin ilk incelemeleri sonrası ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırılması sonrası Ünye'ye evine getirilmesinin ardından burada yapılan dualar eşliğinde son helallik alındı. Cenazede dua okunması sırasında ölen kişinin yakınların gözyaşlarına boğulurken, cenaze daha sonra İkizce ilçesinin Devecik Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye ayrıca Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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