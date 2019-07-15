Türkiye PKK'nın katlettiği çocuklara ağlıyor! Bu acının tarifi yok

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu'nun (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye dün çekilen görüntüler kaldı.

Kahreden olay dün öğle saatlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Ayaz'ın cansız bedeni ile yaralanan kız kardeşi Nupelda'yı askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik kız da doktorların çabasına kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga konuldu. Hain tuzak sonrasında haber alıp, hastaneye gelen çocukların yakınları ise gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.İki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevrye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu.

Hastane morgunu ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Güloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

GERİYE BİRBİRLERİNE SARILDIKLARI ANLAR KALDI

15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi, 19 gün süren arama çalışmasıyla 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde Nupelda ile Ayaz kardeşlerin aldığı hediye anı görüntüleri ortaya çıktı. Dün çekilen görüntülerde, Nupelda ile Ayaz kardeşler, ellerindeki 'Engin Eroğlu Ovacık' yazılı balonlarla birbirine sarılıp, öptüğü anlar yer aldı.

Patlama sonucu Ayaz olay yerinde hayatını kaybederken, Nupelda helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Küçük kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tunceli'ye götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Başta Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu olmak üzere, birçok isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda PKK tarafından öldürülen çocuklar için bir mesaj yayımladı. İşte o mesajlardan bazıları:

Kaynak: DHA