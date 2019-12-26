: Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

26.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:50

Tunceli'in Pülümür ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

ARAŞTIRMA YAPILACAK

Pülümür ilçesindeki Sansa Vadisi yakınlarındaki Kozluca köyü sakinleri, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisini vurulmuş olarak bulunca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Tunceli Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaparken öldürülen yaban keçisine, incelenmek üzere Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Kaynak: DHA

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