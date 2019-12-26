Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu
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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Tunceli Pülümür'de avlanmaları yasak ve koruma altında olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

26.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:50
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

'in ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

ARAŞTIRMA YAPILACAK

Pülümür ilçesindeki Sansa Vadisi yakınlarındaki Kozluca köyü sakinleri, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisini vurulmuş olarak bulunca jandarmaya verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Tunceli Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaparken öldürülen yaban keçisine, incelenmek üzere Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu
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