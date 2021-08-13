Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
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Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren genç boğuldu.

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren genç boğuldu.

Munzur Vadisi'ndeki Pilvenk mevkisinde Munzur Çayı'na giren Umut Yıldız (19), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
Serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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