Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı: 2 askerimiz yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hastaneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA