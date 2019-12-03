Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör operasyonundan dönen zırhlı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen zırhlı araçta bulunan askerlerden bazıları yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
SÜRÜCÜ, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yolundaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.