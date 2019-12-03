Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
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Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör operasyonundan dönen zırhlı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen zırhlı araçta bulunan askerlerden bazıları yaralandı.

03.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:13
Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

'nin ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

SÜRÜCÜ, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yolundaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
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