Tunceli'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki vatandaş taburcu edildi Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki kişi hastaneden ayrıldı.

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki kişi hastaneden ayrıldı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.

Sonel, paylaşımında, "6 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız, 6 Nisan Pazartesi günü taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci (70) amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 3 hastamızın tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, mesajına "Evde Kal Tunceli" ifadesini ekledi.

Kaynak: AA