Son dakika: 11 gündür haber alınamayan kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

15.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:32

Tunceli'de 11 gündür kendisinden haber alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 150 kişilik ekiple devam ediyor. Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü Mevki'inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugün de sürüyor.

ODASINDA İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen bir intihar mektubu bugün yurttaki odasında bulundu. 10 gündür kayıp olan ve her yerde aranan Gülistan'ın yazdığı öne dürülen mektubun bugün ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti yarattı.

AİLESİ "MEKTUP BULUNDU" İDDİASINI YALANLADI



Gülistan'ın ailesi Tunceli Barosu'nda dün bir basın toplantısı düzenledi. Kardeşi Aygül Doku, "Şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen makas ve saat 16.26'da Gülistan ile arkadaşı Zaynar Abarok ile yapılan 4 saniyelik arama dışında elimizde bizi sonuca götürecek delil bulunmamaktadır. Gülistan'ın yüreği yanmış ailesi olarak başka Gülistanların kaybolmaması ve başka ailelerin yüreğinin yanmaması için bütün insanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyu, basın ve bütün kurumların kesin, somut, kafa karışıklığı oluşturmayacak bilgi ve belgeleri ailemizle paylaşmasını istiyoruz. Çabası olan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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