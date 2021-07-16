Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Atilla idaresindeki 27 AAU 62 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Kazada, devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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