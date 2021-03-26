Tunceli'de cinsel istismar iddiasına bir tutuklama
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Tunceli'de cinsel istismar iddiasına bir tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli'de cinsel istismar iddiasına bir tutuklama

Tunceli'nin Pertek ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 74 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı
Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 74 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Olay, Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. (74) isimli şahıs, 63 yaşındaki zihinsel engelli kadının evine giderek cinsel saldırıda bulundu. Kadının yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi. Köye giden jandarma ekipleri, C.K.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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