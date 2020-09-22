Tunceli'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı; düğünde halay çekenlere 44 bin lira ceza
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Tunceli'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı; düğünde halay çekenlere 44 bin lira ceza

TUNCELİ'nin Mazgirt ve Ovacık ilçelerine bağlı 9 köy ile 4 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tunceli'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı; düğünde halay çekenlere 44 bin lira ceza
22.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:50

TUNCELİ'nin Mazgirt ve Ovacık ilçelerine bağlı 9 köy ile 4 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mazgirt ilçesinde 7 köy ile 3 mezra, Ovacık ilçesinde ise 2 köy bir mezra İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ""İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü, Civan, Dalömer, Sürü mezraları ve Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrası karantinaya alındı" denildi. 

HALAY ÇEKEN 14 KİŞİYE 44 BİN 100 LİRA CEZA

Yapılan açıklamada ayrıca kent merkezindeki bir düğünde halay çeken kişilerle düğün sahipleri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferit DEMİR

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