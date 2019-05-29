Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'a göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurduğu depremin merkezüssünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Dereova olarak açıkladı.
4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 22.42'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı da depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
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