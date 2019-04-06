Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı

Soyer, bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Etkinlikte Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın onur konuğu Hidayet Karakuş, yazar Doğan Hızlan ve çok sayıda kitap tutkunu katıldı.

"KISMETSE PAZARTESİ GÜNÜ MAZBATAMI ALACAĞIM"

Kültürpark'taki fuarın açılışında konuşan Tunç Soyer, İzmir'deki bu fuarın bir şenlik olarak tüm kente yayılması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra çok daha fazlasını yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben daha mazbatamı almadım. Pazartesi günü kısmetse alacağım. Geleneklerimizde hayırlı olsun ziyaretine gidilirken başkanlara çiçek götürülür, tatlı alınır. Ben buradan duyurmak istiyorum. Bana lütfen kimse çikolata, tatlı, çiçek getirmesin. Gültepe'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçük, güzel bir kütüphanesi var. Ama daha rafı yok, kitabı yok. Bana gelenler lütfen kitap getirsinler. Gültepe'deki kütüphanemizi hep beraber büyütelim. Kitabın farkındalığını, gücünü, İzmir'in yukarı mahallelerine, arka sokaklarına da yayalım diliyorum" dedi.