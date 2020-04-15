Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
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Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor

Türkiye'deki koronavirüs salgına karşı İstanbul ve Ankara'da eczaneler üzerinden maske dağıtımı başladı. Bu sistemin yavaş işlemesinden dolayı tepki gösteren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ise maskelerin sabit fiyatla ve TC kimlik numarası ile satışının daha doğru olacağını savunuyor.

15.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:32
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor

Koronavirüs salgını her geçen gün Türkiye'de etkisini artırırken geçtiğimiz hafta başta İstanbul ve Ankara olmak üzere eczanelerden ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı. Ancak mesajların geç gelmesi ve eczanelerdeki sistemin hata vermesi sistemi yavaşlatıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası da (TEİS) bu sorunlara karşı eczanelerden sabit fiyatla TC kimlik numarası verilerek maske satışı yapılabileceğini belirtiyor.

"İŞPORTADA, NALBURDA MASKE SATILIYOR"

Sendika tarafından yapılan açıklamada sistemdeki aksaklık ve çözüm önerileri için şunlar belirtildi: "Markete, hastaneye, fırına veya işlerine gidecek, toplu taşım araçlarına binecek kişiler maske satılması yasak olduğu için maske bulup alamıyor. Kendilerine kod gelmediği için ve eczanelerden de satılmadığı için işportadan, nalbur, büfe gibi sağlıklı olmayan koşullarda yasağa aykırı bir şekilde temin etmeye çalışıyorlar.

"MASKE SATILMASI SERBEST BIRAKILSIN"

Bu yüzden de eczanelerimizde hastaların çok sert tepkilerine maruz kalıyoruz. Dünyanın yaşadığı bu salgında en iyi korunma aracı olan maskeler için eczanelerimizden ihtiyaç halinde maske satılmasının serbest bırakılması için izin istiyoruz.

"SMS'LE KOD GELSE BİLE MASKE BULUNAMIYOR"

Ücretsiz maske temini için SMS ile kodlar gelmeye başladı, ancak sınırlı bir şekilde dağıtım yapıldığı için vatandaş maske bulamıyor ve hastalık bulaşma riski artıyor. Maske bulamayan vatandaş bazen aynı maskeyi defalarca kullanabiliyor. Çok riskli günler geçirdiğimiz bu dönemde elbette devletimiz maske dağıtımına devam etmeli ancak ihtiyaç halinde eczaneler de vatandaşa maske ulaştırabilmeli.

"BİR FİYAT BELİRLENİP MASKE SATILABİLMELİ"

Şu an eczacılar bile kendi kullanımları için maske satın alamıyor. Bu durumun sağlıklı bir hale gelmesi için Bakanlıkça bir fiyat belirlenmeli ve eczacılar da T.C. kimlik numarası girerek o fiyattan ihtiyaç halinde vatandaşa maske satabilmelidir. Bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor."

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
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