: Taylandlı bir doktor, koronavirüsün tedavisini bulduğunu söyledi

03.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:45

Taylandlı doktor Kriangsak Atipornwanich, tüm dünyayı korkutan ve 361 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün tedavisini bulduğunu söyledi.

CNN International'da yer alan habere göre, Bangkok'da bir hastanede çalışan Dr. Kriangsak Atipornwanich, Çin'den gelen 71 yaşında bir koronavirüs hastasını tedavi etmeyi başardı. Doktor, HIV ve grip tedavilerinde kullanılan ilaçları karıştırdığını söyledi.

48 SAAT İÇİNDE DURUMU DÜZELDİ

Doktor hastanın kendisine geldiğinde durumunun ağır olduğunu, tedavi uygulamaya başladıktan sonra 48 saat içinde durumunun düzeldiğini söyledi. Doktor, test sonucunun 48 saat içinde pozitiften negatife döndüğünü aktardı.

Öte yandan ABD Sağlık Enstitüleri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün Başkanı Dr.Anthony Fauci, şu an Koronavirüs için herhangi kanıtlanmış etkili bir ilaç olmadığını söylemişti.

SONUÇ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Pekin'de bulunan hastanelerde Koronavirüs teşhis edilen hastalara HIV için verilen ilaçların verildiği biliniyor fakat tedavi edip edemediği henüz kesinleşmedi.

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