Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı

Koronavirüsün görülmediği nadir ülkelerden biri olan Yemen'de de ilk vaka görüldü. Yemen Sağlık Bakanı Ahmed el-Ansi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Vakanın yayılmaması için tüm önlemleri aldık" dedi.

10.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:37
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Arap Baharı'ndan sonra çatışmanın, krizin, savaşın ve kaosun bitmek bilmediği Yemen'e de sıçradı.

BAKANLIK, DSÖ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Yemen Sağlık Bakanı Ahmed el-Ansi, yaptığı yazılı açıklamada, Yemenli bir gencin virüse yakaladığını belirterek, bunun ülkede saptanan ilk vaka olduğunu belirtti. Virüsün bölgedeki yayılmasına değinen Ansi, şunları kaydetti: "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi civar ülkelerde görüldükten sonra Yemen'de dahil bölgeyi tamamıyla tehdit eden virüse karşı Corona Virüsü'yle Mücadele Operasyon Dairesi kuruldu. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon halinde virüsle mücadele etmeye çalışıyor."

YAYILMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞACAKLAR

Ülke çapında tüm hastanelere virüse karşı gerekli uyarıların iletildiğini belirten Ansi, virüsün yayılmasını önlemek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
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