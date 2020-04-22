Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Almanya'da koronavirüse karşı çalışmalar yürüten Paul-Ehrlich Federal Aşı Enstitüsü, BioNTech firmasının geliştirdiği aşının ilk testlerden onay alarak geçtiğini duyurdu. Enstitü, bundan sonraki aşamada onay alan prototipin 18-55 yaş aralığındaki sağlıklı insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen koronavirüs kısa sürede 2.5 milyonu aşkın insana bulaştı. Ülkeler sıkı önlemler alırken, sağlık çalışanları hastaları hayatta tutabilmek için gece gündüz çalışıyor. Salgınla mücadele aralıksız sürerken, herkes virüse karşı geliştirilecek aşı ve ilaçlardan gelecek güzel haberleri bekliyor. Bu konuda çalışmaların hız kazandığı ülkelerden Almanya'da umut veren gelişme yaşandı.

AŞIYA ONAY ÇIKTI

Paul-Ehrlich Federal Aşı Enstitüsü, BioNTech firması tarafından geliştirilen bir aşı prototipinin ilk testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Enstitü, bundan sonraki aşamada onay alan prototipin 18-55 yaş aralığındaki sağlıklı insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. Dünya genelinde bu aşamaya geçen dördüncü prototip olduğu belirtilen aşıya BNT162 adı verildiği ifade edildi.