Tüm bildiklerimizi unutturacak araştırma: Koronavirüs geçiren en az 8 ay virüse yakalanmıyor
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Tüm bildiklerimizi unutturacak araştırma: Koronavirüs geçiren en az 8 ay virüse yakalanmıyor

26.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:13

Avustralyalı bilim adamlarının araştırmasına göre; yeni tip koronavirüs geçirip vücudu antikor üreten kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği saptandı. Daha önce yapılan bir araştırmada bu sürenin 3 ay, başka bir araştırmada ise 6 ay olduğu ifade edilmişti.

Dünyayı ele geçiren koronavirüs 80 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs yüzünden yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya 1 seneyi aşkın süredir koronavirüsle savaşırken bağışıklıkla ilgili tüm bildiklerimizi unutturacak bir araştırma ortaya çıktı.

KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Avustralyalı bilim adamlarının Kovid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı. Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmada Kovid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

ANTİKORLARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN 20 GÜN DETAYI

Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Kovid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

Monash Üniversitesi'nden immünolog Menno Van Zelm, aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.

Tüm bildiklerimizi unutturacak araştırma: Koronavirüs geçiren en az 8 ay virüse yakalanmıyor
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