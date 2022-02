Tuluhan Tekelioğlu mesleği ve kaç yaşında olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Fransa doğumlu olan Tuluhan Tekelioğlu sunuculuk ve yazarlık yapmaktadır. Okuyucular tarafından, Tuluhan Tekelioğlu'nun eserlerini merak edenler Tuluhan Tekelioğlu'nun kitaplarını araştırıyor. Tuluhan Tekelioğlu kimdir ve nereli olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Tuluhan Tekelioğlu kaç yaşında ve yazdığı kitaplar neler, okuyucular tarafından araştırılıyor. Tuluhan Tekelioğlu kim olduğu ve mesleğinin ne olduğu merak ediliyor. Tuluhan Tekelioğlu kimdir? Tuluhan Tekelioğlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

TULUHAN TEKELİOĞLU KİMDİR?

Tuluhan Tekelioğlu Gülkan 5 Mart 1970 Tours, Fransa doğumlu olan Tuluhan TekelioğluTürk sunucu ve yazardır.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bitirmiştir. Prof.Dr.Yavuz Tekelioğlu'nun kızıdır. Tuluhan Tekelioğlu Paris Sipa Press'te gazetecilik hayatına başladı. Hürriyet gazetesinde çalıştığı sırada Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yararına gönüllü hizmet etti ve edindiği deneyimleri yazı dizisi olarak gazetesinde yayınladı. 2001'de Cine5'te Başka Yerde Yok, 2001-2003 arasında Habertürk TV'de Tatlı Sert, TGRT kanalında Tuluhan'la Her Sabah programlarını hazırlayıp sundu. 2005-2006 arasında Kanal D sabah haberlerini hazırlayıp sundu. Kanal 1 televizyonu için Güzel 1 Gün adlı sabah haber kuşağını sundu. 2009'da TRT 2'de Boğaziçi'nden programını sundu. Sabah gazetesinde 2007 yılında başladığı Her Şeye Rağmen İkimiz adlı röportajlarına halen devam etmektedir. Cumartesi günleri Sabah gazetesinde Her Şeye Rağmen İkimiz başlığı altında, genellikle evli çiftlerle röportajları yayınlanmaktadır.24 Ocak 2011'de 10 Temmuz 2011're kadar TNT Türkiye kanalıda akşam haberlerini sunmuştur.

KİTAPLARI :

50'sinde Erkek

40'ında 40 Kadın

Her Şeye Rağmen İkimiz

BELGESELLERİ :

Yeni Hayat

Üvey Evlat

Persona Non Grata

TULUHAN TEKELİOĞLU INSTAGRAM HESABI NE?

Tuluhan Tekelioğlu'nun Instagram hesabı "tuluhantekeli" kullanıcı ada sahip olup 149 bin takipçisi bulunuyor.

