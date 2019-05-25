TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
TÜİK Başkanı Yinal Yağan, Ankara'da şoförünün kullandığı araçla kaza geçirdi.
TÜİK Başkanı Yinal Yağan, Ankara Çevre Yolunda şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere vurması sonucunda yaralandı. Kazada Yağan hafif yaralanırken şoförü yara almadı.
Başkentte Çevre Yolu üzerinde şoförünün kullandığı araçta seyreden TÜİK Başkanı Yağan Kaza geçirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Çevreyolu Esenboğa Havaalanı istikametinde meydanda geldi.
ÖNCE BARİYERLERE VURDU SONRA KENDİ ETRAFINDA DÖNDÜ
Şoför Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı araç, kontrolden çıktı önce bariyerlere vurdu sonra çevresinde dönerek durabildi. Aracın arkasında oturan Başkanı Yağan hafif yaralandı. Şoförü Coşar yara almadan kazayı atlattı.
Yağan, olay yerine gelen ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Gerçegi söyleme ayağını kaydırırlar malesefCevap Yaz Yayından Kaldır
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makam mevki ne olursa olsun ya bireysel araç kullanılmalı ya da toplu taşıma. En güzel bisiklet. hem büyüklerinde bizlere örnek olması gerekir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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emekjlinin ahını almıştırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun da bu uyarıdır. Özellikle enflasyon hesaplamalarında hata yapmayınCevap Yaz Yayından Kaldır
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