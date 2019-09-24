TÜGVA Tekin'e emanet

24.09.2019 17:16

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Temsilciliğinin 3'üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. TÜGVA İl Temsilciliğini Serkan Gündüz'den, Mahmud Tekin devraldı.



TÜGVA Gaziantep temsilciliğinin 3'üncü Olağan Genel Kurulu, TÜGVA Şehristani Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu konferans salonunda yapıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, STK Temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



TÜGVA Gaziantep temsilciliği, faaliyet ve çalışmaları hakkında brifing verildikten sonra, il temsilciği görevini Serkan Gündüz'den devralan Mahmud Tekin yeni dönemde yapacağı faaliyet ve projelerin sunumunu yaptı.



Mahmud Tekin, "Yeni dönemde Gaziantep'in gençlerine daha çok dokunacağız. Onların ruhsal, kişisel gelişimine destek ve manevi dünyalarına daha çok dokunarak toplumsal değerlerimizi daha ileriye taşıyacak gençlerin haline gelmesi için çalışacağız. İlimizde ki ortaokul ve liselerde gençlerimizin geleceğine yön verecek etkinlik ve programlar yapacağız. Üniversitemiz ile yapacağımız ortak programlar ile TÜGVA 'yı gençliğimiz için cazibe merkezi haline getireceğiz. Çalışan gençliğin iş hayatındaki sorunlarıyla başa çıkacak, kariyerlerinin gelişiminde yardımcı olacak eğitim ve destekler vereceğiz" dedi.



Yeni yönetimin Genel Kurula tanıtıldığı toplantıda Teşkilatlanma Koordinatörlüğüne H. Hakan Bozgeyik, İdari ve Hukuki İşlemler Koordinatörlüğüne Av. Mehmet Tiryaki, Mali İşler Kaynak Geliştirme Koordinatörlüğüne Ahmet Kendirci, Medya İletişim Koordinatörlüğüne Sertaç Koska, Çalışan Gençlik Koordinatörlüğüne İbrahim Uyan, Kadın ve Aile Koordinatörlüğüne Hacer İktu, Spor Koordinatörlüğüne İsa Tabur, Lise Koordinatörlüğüne İbrahim Ararat, Ortaokul Koordinatörlüğüne Halil Deştiler getirilirken Eğitim Koordinatörü Ş. Yaşar Ekin, Üniversite Koordinatörü Lokman Öztürk, Elektronik Raporlama Koordinatörü Turgut Sönmez bir önceki dönem görevlerine devam ettirildiler. Eski Başkan Serkan Gündüz İl Yurt Koordinatörlüğüne getirilirken bir önceki dönemde Medya İletişim Koordinatörü Mustafa İnce İl Sekreterliğine görevine getirildi.



TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, eski il temsilcisi Serkan Gündüz ve yönetimine yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş görevi devralan Mahmud Tekin'e TÜGVA işlemeli rahle ve Kuran-ı Kerim vererek yeni görevinde kendisine ve yönetimine başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA