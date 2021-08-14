TÜGVA Sakarya İl Temsilciliğinin 3. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliğinin 3. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliğinin 3. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, TÜGVA'nın büyük derinliğe ve köklere sahip organizasyon olduğunu belirtti.

Bir davanın içinde olduklarını, o köklerden aldıkları ilhamla geleceğe uzandıklarını aktaran Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu köklerden aldığı ilhamla yapılamaz, olmaz denilen işleri tek tek gerçekleştiriyor. İnşallah yarının liderleri, bürokratları, yöneticileri sizler olacaksınız. Kendinizi buna hazırlayın. Bizler her zaman sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaşanan afetlerde devletin tüm imkanlarıyla bölgeye ulaştığını, yaraların en hızlı şekilde sarılacağını kaydetti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da yeni dönemde hizmet alacak tüm üyelere başarı diledi.

Gençlerin tüm eğitim süreçlerinde yanlarında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildiren Eminoğlu, "Gençler olarak çalışmaları, yapılan hizmetleri yakından takip ederek çok iyi okumamız lazım. Her zaman bu coğrafya ve mazlum kardeşlerimiz için neler yapabiliriz, onları düşünmeliyiz. Ulaşılmadık genç bırakmayana kadar bu gayretimizi sürdürmeliyiz. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

"TÜGVA, ilim irfan sahibi gençlerin yetişmesinde önemli rol oynuyor"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise gençlerin bu ülkenin umudu, yarınların bekçileri olduğunu aktardı.

Her daim adaleti savunan, hakkın yanında olan, ilim ve irfan sahibi ahlaklı gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yüce, "Hamdolsun geleceğimizi sizlere gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimizin farkındayız. TÜGVA, ilim irfan sahibi, ahlaklı, çalışkan gençlerimizin yetişmesinde önemli rol oynuyor. Ülkemizin yarınlarında etkin rol oynayacak gençlerin sizlerin arasından çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüce, ülkenin gerek şimdi, gerekse tarihinde içeriden, dışarıdan, gizli, açık, sinsi ve alçak saldırılara maruz kaldığını, kalmaya da devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu saldırılar özellikle gençleri hedef alıyor. Alevi-Sünni diye ayrıştırmaya çalıştılar, sağcı-solcu diye bölmeye çalıştılar, Türk-Kürt diye ayırmaya çalıştılar. Şimdi de Arap-Afgan-Türk diye ayırmaya çalışıyorlar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen bu güruha Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve TÜGVA İl Temsilcisi Murat Selim Deveci de genel kurulda konuşma yaptı.

Programda, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çalışkan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, gençler ve çok sayıda davetli yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı