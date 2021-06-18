TÜGVA'nın Fikir Akademisi projesinin 4. dönem başvuruları başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleceğin fikir adamlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Fikir Akademisi projesinin 4. dönem başvuruları başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleceğin fikir adamlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Fikir Akademisi projesinin 4. dönem başvuruları başladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 17-25 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayacağı Fikir Akademisi programı kapsamında, katılımcı gençlerin araştırma yapabilme, fikir geliştirebilme, yazma ve konuşma yeteneklerini geliştirmeleri açısından atölye çalışmalarına yer verilerek fikir dünyasına katkı sağlayan öncü isimlerin çalışmaları incelenecek.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Fikir Akademisi'nin önceki dönemlerinde, gençler için düzenlenen kamp faaliyetinde, konferanslar, münazaralar, sportif faaliyetler, kişi ve kurum ziyaretleri yapılmıştı. Gençler akademi sayesinde Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Mustafa Armağan, Erem Şentürk, Prof. Dr. Kadir Canatan gibi isimlerle bir araya gelme fırsatı bulmuştu.

Türkiye Fikir Akademisi programında dersler ve dönem içi konferanslar online olarak gerçekleştirilecek. 3 ay sürecek Fikir Akademisi'nde, 240 katılımcı yer alacak. Fikir Akademisi'nin 4. döneminde gençleri kültür sanat gezileri, fidan dikimi programı, kitap seti hediyesi ile kitap ve film tahlilleri bekliyor.

Edebiyat ve Dil Felsefesi, Yakın Tarih ve Medeniyetimizi İhya Şuuru, İslam Dünya Görüşü ve Temel Kavramlarımız gibi derslerin yer aldığı Fikir Akademisi, bu dönem de gerçekleştirilecek olan konferanslarıyla birbirinden özel isimleri ağırlayacak ve gençlerle buluşturacak.

Fikir Akademisi katılmak isteyenler 20 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek ve detayları tugva.org web sitesinden öğrenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer