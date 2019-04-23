Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Belediye Başkanı ile Tokalaşmadı!

Kars'ta düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde, 14. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tokalaşmadı.

TOKALAŞMA İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kars oldu. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği Kars'ta protokolde yerini aldı. Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi. Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izledi.