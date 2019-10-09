Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Konya'da erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düşen 22 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz, "Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

09.10.2019 09:32

Konya'da, araştırma görevlisi sevgilisi Mustafa Kafes'in (31) ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) sağlık durumu iyiye gidiyor. Tutuklanan sevgilisinden şikayetçi olmayan Tuğçe, alkol aldıklarını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

ERKEK ARKADAŞI ASANSÖR BOŞLUĞUNA ATTI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.

2 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi. Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"KİMSEDEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, "Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (4)

  • AHMET:
    iyi olmuş. hiç kimse hak etmediği bir hadise yaşadığında, şikayetçi değilim demez. bir genç kız, tabii kız ise, içki içip her türlü edepsizliği yapıyor ise başına gelecek her hadiseyede evet diyecektir. Bunlar için harcanan mahkeme ve hastahane masraflarına üzülüyorum. içkili iken işlenen suçlar ve kazalar için devletin para harcamaması gerekiyor. kişi kendisi kendine zarar verince neden biz ödüyoruz.
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  • HACI ARİF EFENDİ:
    Kız sevgilisi diye şikayetçi olmayabilir ama görüntüler bunu söylemiyor. Böyle biri cezaevinden çıkarsa başkasına aynısını yapar. Tutukluluğu devam etmesi ıslah edilmesi gerekir. Bırakırlarsa hukuksal adaletsizlik olur. Cezasını üç beş sene çeksin ki her önüne geleni öldürmeye teşebbüs etmemeyi anlasın.
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