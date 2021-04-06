Tuğba Yurt - Benim O sözleri | 'Benim O' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Tuğba Yurt'un yeni şarkısı "Benim O" Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 5 milyon izlenme ve 100 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Tuğba Yurt - Benim O şarkısının tüm sözleri nelerdir? Yazımızdan okuyabilirsiniz...
Tuğba Yurt - Benim O şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.
TUĞBA YURT - BENİM O ŞARKI SÖZLERİ
Takıldığım
Sakındığım
Sarıldığım uzaktan biri var biri var…
Satır satır bakıştığım ve yatıştığım görünce
Bir o var, iyi ki var …
O benim o
Kimseye vermem benim o
Söylemem ismini bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o…
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
4 gün önce Youtube'a yüklenen Benim O şarkısı kısa sürede 5 milyon izlenmeyi geçti ve 101 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Ersay Üner
Aranje: Ersay Üner
Yönetmen: Murat Joker
Mix & Mastering: Tarık Ceran