Tuğba Yurt - Benim O sözleri | 'Benim O' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Tuğba Yurt - Benim O sözleri | 'Benim O' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Tuğba Yurt - Benim O sözleri | 'Benim O' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tuğba Yurt'un yeni şarkısı "Benim O" Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 5 milyon izlenme ve 100 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Tuğba Yurt - Benim O şarkısının tüm sözleri nelerdir? Yazımızdan okuyabilirsiniz...

Tuğba Yurt - Benim O şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

TUĞBA YURT - BENİM O ŞARKI SÖZLERİ

Takıldığım

Sakındığım

Sarıldığım uzaktan biri var biri var…

Satır satır bakıştığım ve yatıştığım görünce

Bir o var, iyi ki var …

O benim o

Kimseye vermem benim o

Söylemem ismini bilir o kendini

Kalbimin tek sahibi o…

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

4 gün önce Youtube'a yüklenen Benim O şarkısı kısa sürede 5 milyon izlenmeyi geçti ve 101 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Ersay Üner

Aranje: Ersay Üner

Yönetmen: Murat Joker

Mix & Mastering: Tarık Ceran

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:34:45. #1.15#
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