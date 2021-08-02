Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kaç yaşında, nereli?
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Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kaç yaşında, nereli?

Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kaç yaşında, nereli?
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Bugün oynanan Tokyo 2020 voleybol karşılaşmasında başarılı performansı ile dikkat çeken Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Tokyo 2020! Tokyo 2020 voleybol takımında yer alan Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu kaç yaşında, nereli? Tokyo 2020 voleybol puan durumu!

TUĞBA ŞENOĞLU KİMDİR?

Tuğba Şenoğlu (d. 2 Şubat 1998, Tarsus) Türk voleybolcudur. 1.84 m boyundaki Şenoğlu smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Günümüzde Vakıfbank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımında forma giymektedir.

TUĞBA ŞENOĞLU BAŞARILARI

Milli takım

23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (2017)

Kulüp

Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (2018)

Sultanlar Ligi (2018, 2019)

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası (2017)

Finalist : 2018, 2020

Kupa Voley (2018)

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