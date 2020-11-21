Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor
21.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:40
Şarkıcı Tuğba Özerk, dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe'ye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özerk, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız" dedi. Özerk, yaptığı paylaşımını kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nusret Gökçe'yi hedef aldı. "Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" diyen Özerk, paylaşımını kısa sürede sildi.
NUSRET'İN TELEFON NUMARASINI VERMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'nin İzmir depreminin ardından "İzmirli kardeşlerim 00.00'dan sonra beni arayın" diyerek telefon numarasını paylaşmasına tepki gösterdi.
"KOLPACI 75 KURUŞ YARDIM YAPMIYOR"
Tuğba Özerk, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Özerk'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırdığı görüldü.