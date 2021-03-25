Tuğba Özerk: Düğün tarihi belli değil
25.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:49
Pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandıran Özerk'in kostümünü Gülşah Saraçoğlu tasarladı.
Pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandıran Özerk'in kostümünü Gülşah Saraçoğlu tasarladı. Erkan Nas'ın yönettiği klipte ünlü şarkıcının küvet sahneleri dikkat çekti.
Özerk, basın mensuplarına sevgilisiyle bir yılı geride bıraktığını söyledi: "Çok göz önünde yaşamasak da birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel akıbetimiz de güzel olsun. Düğün tarihi belli olursa haberiniz olur."
Kaynak: Hürriyet