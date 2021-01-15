Tuğba Ekinci'nin sevgilisi kim? Berk Fenercioğlu kim, kaç yaşında, nereli?

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer almaktadır. Tuğba Ekinci'nin sevgilisi kim? Berk Fenercioğlu kim, kaç yaşında, nereli?

TUĞBA EKİNCİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Türk pop müzik şarkıcısı Tuğba Ekinci, Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, Berk Fenercioğlu ile sevgili.

BERK FENERCİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Ekinci bir süredir Berk Fenercioğlu ile beraber. Fenercioğlu'nun pilot olduğunu sevgilisi Tuğba Ekinci "Yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum. Artık havada takılıyorum. En yakışıklı pilotu kaptım" açıklamasını yaptı. Şarkıcı, "Evlilik ne zaman?" sorusuna ise "Artık yaşım geldi cevabı ile verdi.