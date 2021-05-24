Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı
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Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Ayrılırsak sevgilimin aldığı pırlantaları geri vermem" dediği Berk Fenercioğlu ile ayrıldı. Haberi Instagram hesabından veren şarkıcı, "Yollarımızı ayırmayı tercih ettik" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve göndermelerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bir süredir pilot Berk Fenercioğlu ile aşk yaşıyordu. Ancak Ekinci'nin kendisine sık sık hediye alan sevgilisiyle yollarını ayırdı.

"YOL ARKADAŞIMLA YOLLARI AYIRDIK"

Ayrılık haberini Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla duyuran Tuğba Ekinci, "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı

"AYRILIRSAK ALDIĞI YÜZÜKLERİ GERİ VERMEM"

Geçtiğimiz aylarda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzüklerden bahseden şarkıcı, "Yedi taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de beştaş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler ama 'Benden ayrılırsan geri vermem, bilesin' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
KUMKUM : yav bi yürü git,,,
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı - Haberler Magazin
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