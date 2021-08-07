AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle sakinlerini dinleyen Tüfenkci, vatandaşlara hizmet için gayret gösterdiklerini anlattı.

İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak adına hizmet çalışmalarını yürüttüklerini belirten Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere ve milletimize her zaman söylediği bir şey var 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü. İnsanın olduğu her yerde AK Parti eser ve hizmet siyaseti ile insanın hayatını kolaylaştırma, konfor alanını genişletme ve daha iyi yaşam kalitesi sunma adına bir yandan iş bulma bir yandan AŞ bulma noktasında Türkiye'yi büyütme noktasında gayret gösterirken bir yandan da yerel yönetimlerimizle insan hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 19 yılda Türkiye'yi her alanda 3-4 kat büyüttüklerini aktararak, hizmet noktasında kimseyi ötekileştirmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş