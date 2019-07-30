TÜBİTAK'ta dereceye giren öğrenciler Almanya'da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) proje yarışmasında ikinci olan öğrenciler Almanya'daki Frankfurt Üniversitesi'nde sunum gerçekleştirdi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kimya alanında Sena Avcu, Burak Efe Baş, biyoloji alanında Rümeysa Yazıcı, Aslı Alkan, eğitim yönetimi alanında Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Avcu'nun Almanya'da uluslararası eğitim araştırmaları kongresine katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kongreye Türkiye'den ilk defa ortaokul öğrencileri kategorisinde katılım olduğunu belirtti.

Keşan'daki öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası eğitim alanında da faaliyet gösterdiğini belirten Saz, şunları kaydetti:

"Genellikle üniversitede çalışan akademisyen statüsündeki hocaların katılabildiği bir yere, ortaokul öğrencilerin katılması ile Türkiye'de bulunan diğer ortaokul öğrencilerine ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonuna örnek teşkil etmesi açısından bir ilki başlatmış olmasından dolayı çok önemlidir. Sunum dili İngilizce ve Almanca olarak gerçekleşmiştir. Kongrede sunulan projeler, metnin hakem raporuna göre ve yazarın da isteği doğrultusunda tam metin kitabında, 'Eğitimde Kuram ve Uygulama' adlı bağımsız bir kitapta, kitap bölümü veya çeşitli uluslararası bilim dergilerinde makale olarak basılacaktır. Kısaca geleceğin bilim adamları ortaokul sıralarında dünya literatürüne girmeyi başarmaktadır. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA