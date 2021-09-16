TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri final yarışmasında "Siber Güvenlik Bilinçlenme Hareketi" projesiyle Türkiye birinciliği kazanan Muhammet Emin Çiftçi, Delfin Balcı, ikincilik elde eden Emre Mumcuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile makamında görüşerek, öğrencileri tebrik etti.

Vali Yıldırım, yaptığı konuşmad öğrencilere değerli ödülleri almaya hak kazandıran çalışmaları yaptırtanın da öğretmeneler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hakikaten öğretmen çok önemli. Yani gençlerimizin yeteneklerini keşfedip, onların ilgi alanlarını görüp, doğru yönlendirdiğimiz zaman işte böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu sadece bir belge değil, sadece bir plaket değil bunun daha sonrası da gelecek. Sizlerin daha güzel çalışmalar yapacağını inşallah gelecekte göreceğiz. İyi ki varsınız. Hayallerinizin peşinden koşmak, önünüze çıkan engelleri aldırmadan hayallerinizi gerçekleştirmek için gayret edin.

Gençlerin yapacağı budur. Siz bizlerden daha iyi şeyler yapacaksınız. Sizlerin bizlerden daha iyi şeyler yapma mecburiyetiniz var çünkü dünya çok hızlı gelişiyor. Teknolojide dünyayla yarışan bir ülke olabilmemiz için sizlere çok iş düşüyor. Bu yüzden sizlere çok ihtiyacımız var. Sizin gibi ufku açık, dimağı temiz, gayret eden, vatanını milletini seven, gerek kendisi gerek ülkesi gerek insanlık için bir yapabilen gençlere ihtiyacımız var."

Konuşmasının ardından Vali Yıldırım, öğrencilere hediyelerini takdim etti.