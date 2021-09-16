TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Vali Yıldırım'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri final yarışmasında "Siber Güvenlik Bilinçlenme Hareketi" projesiyle Türkiye birinciliği kazanan Muhammet Emin Çiftçi, Delfin Balcı, ikincilik elde eden Emre Mumcuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile makamında görüşerek, öğrencileri tebrik etti.

Vali Yıldırım, yaptığı konuşmad öğrencilere değerli ödülleri almaya hak kazandıran çalışmaları yaptırtanın da öğretmeneler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hakikaten öğretmen çok önemli. Yani gençlerimizin yeteneklerini keşfedip, onların ilgi alanlarını görüp, doğru yönlendirdiğimiz zaman işte böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu sadece bir belge değil, sadece bir plaket değil bunun daha sonrası da gelecek. Sizlerin daha güzel çalışmalar yapacağını inşallah gelecekte göreceğiz. İyi ki varsınız. Hayallerinizin peşinden koşmak, önünüze çıkan engelleri aldırmadan hayallerinizi gerçekleştirmek için gayret edin.

Gençlerin yapacağı budur. Siz bizlerden daha iyi şeyler yapacaksınız. Sizlerin bizlerden daha iyi şeyler yapma mecburiyetiniz var çünkü dünya çok hızlı gelişiyor. Teknolojide dünyayla yarışan bir ülke olabilmemiz için sizlere çok iş düşüyor. Bu yüzden sizlere çok ihtiyacımız var. Sizin gibi ufku açık, dimağı temiz, gayret eden, vatanını milletini seven, gerek kendisi gerek ülkesi gerek insanlık için bir yapabilen gençlere ihtiyacımız var."

Konuşmasının ardından Vali Yıldırım, öğrencilere hediyelerini takdim etti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Murat Kurum Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Gökhan Çıra Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Kerem Aktürkoğlu Marcao Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Vali Yıldırım'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:25:38. #1.12#