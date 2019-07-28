TÜ'de 2. Uluslararası Baskıresim Sergisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Baskıresim Sergisi sanatseverlerle buluştu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, küratörlüğünü TÜ Güzel Sanat Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Kerem İşcanoğlu'nun yaptığı sergi Balkan Kongre Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Sergiye, farklı tekniklerle hazırladıkları baskıresimleriyle yurt içi ve yurt dışından önemli sayıda katılımcı katkı sundu. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok kentinden sanatçının katılımıyla geniş çaplı bir seçki sunan serginin açılışı ilgi gördü. Yerli ve yabancı baskıresim sanatçılarını bir araya getiren sergi, güncel sanat pratiklerinin ve anlatım biçimlerinin bir arada olduğu zengin içeriğiyle dikkat çekti.

Türk ve yabancı 151 sanatçının başvuru yaptığı ve 10 eserin ödüle, 50 eserin ise sergilenmeye değer görüldüğü 2. Uluslararası Özgün Baskıresim Sergi ve yarışmasında birincilik ödülünün sahibi Emre İnan oldu.

Kaynak: AA