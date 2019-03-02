TTK'nın İşçi Alımı Kura Törenine Sığmayan Adaylar Salonun Dışına Taştı

Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen ve telekonferans sistemiyle Bartın ve Karabük illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi töreninde, ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

26 BİN 12 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura çekimine sabahın erken saatlerinden itibaren büyük katılım oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla sabah saatlerinde başlayan programda salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti. İşe girmek için saatlerce dışarıda soğuk havada bekleyen vatandaşlar 26 bin 123 kişi arasından seçilmeyi bekledi.

Katılımın yüksek olmasına rağmen ümitli olduklarını ifade eden vatandaşlar "Sabahtan beri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Hem ekrandan hem de internet sitelerinden takip ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur" dedi.Kura çekimi akşama doğru sona erdi.

İSMİ OKUNAN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Adaylardan Bayram Arslan (26) da isminin okunmasının ardından babasını telefonla arayarak mutluluğunu paylaştı.

Madenlerde çalışmak için bir süre önce Trabzon'dan Zonguldak'a geldiğini anlatan Bayram Arslan, "Şansıma çıktı. Allah nasip etti. Çok dua ettim. İçime doğmuştu. Babam haber bekliyor, ailem haber bekliyor. Sadece babamı arayabildim. Çok heyecanlıyım. Hepsi sevinecek. Madende çalışıyorum. Şansa çıktı. Devlet güvencesi altında çalışacaksın. Özelde çalışıyorum ben. Devlet işi sonuçta. Arkanı devlete yaslamış gibi oluyorsun" dedi.

"OĞLUMA ÇIKTI, OĞLUM ÇALIŞMIYOR"

Kurayı izlemeye gelen Yakup Kürekçi de oğlunun ismini duyunca büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan Yakup Kürekçi, oğlu Bünyamin Kürekçi'nin yerine kurayı izlemeye geldiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Yakup Kürekçi, "Allah herkese nasip etsin. Kimse işsiz kalmasın. Oğluma çıktı. Oğlum çalışmıyor. Kozlu ilçesinde kendisi, o gelmedi, ben merak ettim geldim. Çok sevindim. Çoluğa çocuğa bakabilecek. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Kaynak: AA