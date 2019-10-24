Trump'tan YPG'ye bekçilik teklifi: Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme zamanı geldi

24.10.2019 20:22

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye destek çıkan ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütüyle ilgili planlarını mesajıyla ifade etti. Bölgedeki petrol yataklarını güvenceye almak isteyen ABD, YPG'ye bekçilik görevini yaptırmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusundaki petrol sahalarını Kürt güçlerin yardımıyla aldıklarını ve buralarda IŞİD'in yeniden canlanmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD'NİN DERDİ PETROL

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Dün Türkiye ve Kürtlerle ilgili yaptığım konuşmamda bahsettiğim petrol sahaları, Kürtlere yaptığımız yardım ile geri alınana kadar IŞİD tarafından yönetiliyordu. IŞİD'in buralarda yeniden canlanmasına ve bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YPG'YE PETROL BÖLGESİNDE BEKÇİLİK YAPTIRACAKLAR

?Trump, DSG komutanı ile konuşma yaptığını ve iki tarafın da yapılanlardan dolayı birbirine minnettar olduğunu söyledi. Trump, "General Mazlum ile konuşmamdan büyük keyif aldım. O, yaptıklarımızdan dolayı bizi takdir etti, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ettim. Belki de Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

PETROL GÜVENCEYE ALINACAK

Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili dünkü açıklamasında ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Suriye'nin doğusundaki petrol bölgesinde 200 civarında Amerikan askerinin kalacağını duyurmuştu.