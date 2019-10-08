Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu öncesi Trump'tan yeni açıklama: 50 asker bölgeden çıktı

08.10.2019 09:40

Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'de gereğinden uzun kaldığını belirten Trump, "Söz konusu bölgede (Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölge) 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı." ifadesini kullandı.

"ABD, DEAŞ'LILARI VE AİLELERİNİ ELLERİNDE TUTAMAZ"

Trump, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ'lıları ve bu kişilerin ailelerini uzun süre ellerinde tutamayacaklarını vurgulayarak, "Ancak aynı zamanda, Avrupa ülkelerine güvenmeliyiz. DEAŞ savaşçılarına göz kulak olmaları için İran, Irak, Türkiye, Suriye, Rusya ve diğer bazı ülkelere güvenmeliyiz." mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

DOĞRUDAN BU BÖLGELERDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmişti.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denilmişti.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Bu açıklamalardan bir süre sonra da ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ekonomisiyle tehdit etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı" tehdidinde bulundu. Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason da yaptığı açıklamada,"Türkiye Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, gözlem ve keşif bilgileri verilmeyecek" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım).(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi."