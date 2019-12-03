Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar
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Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na övgüler dizerek, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:09
Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı ; Fransa, Ukrayna ve İngiltere ilişkilerinin yanı sıra 'ye de değindi.

TÜRKİYE'YE BARIŞ PINARI ÖVGÜSÜ

Barış Pınarı Harekatı döneminde sürekli yaptırım tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Türkiye için övgü dolu sözler sarf etti. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden görüşebileceğini belirten Trump, Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatla ilgili "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.

BAĞDADİ OPERASYONU'NDA DA "TÜRKİYE" VURGUSU YAPTI

Türkiye'nin DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu anlatan Trump, "Daha iyisini yapamazlardı, daha fazla destek veremezlerdi" diye konuştu.

"NATO" SORUSUNA YANIT

Trump, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu sonrası NATO üyesi olarak kalmalı mı?" sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir mesele olduğunu söyleyerek yanıt verdi.


Haber Videosu

: Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar
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