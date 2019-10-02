Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi

02.10.2019 11:25

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını "darbe" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda Trump "gün geçtikçe elde ettiği bilgilerle halihazırda devam eden sürecin bir azil değil halkın gücünü, oyunu, özgürlüklerini, ikinci anayasal haklarını, dinlerini, ordusunu, sınır duvarını ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak Tanrı vergisi haklarını almaya çalışan bir DARBE olduğu sonucuna ulaşıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ SORUŞTURMALARA DA 'DARBE' DEMİŞTİ

Trump daha önce de kendisi hakkında açılan soruşturmaları darbe olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz nisan ayında Ulusal Silah Derneği'nin yıllık toplantısında konuşan Trump Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturması hakkında "darbe yapmaya çalıştılar ve umdukları gibi gitmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın son yorumları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 5 bakanlık çalışanının soruşturma kapsamında ifade vermesini engellemek ya da geciktirmek için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump

KONUNUN MUHATAPLARI İFADE VERECEK

Reuters'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump'ın Özel Ukrayna Temsilcisi iken geçen hafta istifa eden Kurt Volker ile Mayıs ayında görevden alınan ABD'nin Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch kongrede ifade vermeyi kabul etti.

Buna göre Volker'ın perşembe günü ifade vermesi beklenirken Yovanovitch'in ise çarşamba yerine 11 Ekim'de ifade vereceği bildirildi.

Ukrayna hakkındaki bilgileri nedeniyle verdikleri ifadenin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından açılan azil soruşturmasında önemli rol oynayabileceği düşünülüyor.

Bir ihbar mektubu sonucu Demokratlar, Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri destek fonunu dondurarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den 2020 yılındaki seçimlerde muhtemel rakiplerinden biri olan Joe Biden'ın Ukraynalı bir şirkette çalışan oğlu hakkında inceleme yapmasını istediği iddiaları üzerine resmi bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Euronews.com