: Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi

18.12.2019 00:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:48

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında Demokratlar tarafından yürütülen azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

5 sayfadan oluşan mektubunda Trump, soruşturmayı 'Amerikan demokrasisini çökerten bir darbe girişimi' olarak niteleyerek, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye hitaben "Tarih seni merhametsizce yargılayacak" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'NIN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE EDEN SİZSİNİZ"

17. yüzyılda meydana gelen ve ABD tarihinde 'kara bir sayfa' olarak değerlendirilen Salem cadı mahkemelerindeki yargılamalara atıfta bulunan Trump, azil sürecinin bundan bile daha az haklı olduğunu belirtti.

Trump, Demokratlara hitaben şunları kaydetti:

"Amerika'nın seçimlerine müdahale eden sizsiniz. Amerikan demokrasisini çökerten sizsiniz. Adaleti engelleyen sizsiniz. Kendi bencil, kişisel, politik ve partizan kazancınız için cumhuriyetimize acı ve ızdırap çektiren sizsiniz."

ABD Başkanı, "Yüksek konumdaki az sayıda insan bu teste katlanmış ve geçmiş olabilir. Ailemin harika ve sevgi dolu fertlerine verdiğiniz büyük zarar ve ziyanın farkında değilsiniz, umurunuzda değil" diye ekledi.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senatoya gidecek.

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