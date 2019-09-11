Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi

Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi

11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü anma törenlerinde konuşan Trump son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi

11.09.2019 21:00
Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli bir şekilde saldırma sözü verdi.


11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü anma törenlerinde konuşan Trump, son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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