Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli saldırma sözü verdi

11.09.2019 21:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Taliban'a hiç olmadığı kadar şiddetli bir şekilde saldırma sözü verdi.



11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü anma törenlerinde konuşan Trump, son dört günde Amerikan güçlerinin düşmana (Taliban) çok sert bir şekilde saldırdığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle