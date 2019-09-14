Trump, Sisi'den "Benim en favori diktatörüm" diye bahsetmiş
Geçtiğimiz ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den "Benim en favori diktatörüm" şeklinde bahsettiği ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.
HERKESİN İÇİNDE SÖYLEMİŞ
Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdı.
ODADA BİR SESSİZLİK OLDU
Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti.
SİSİ'NİN DUYUP DUYMADIĞI BİLİNMİYOR
Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.