Trump: S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum" dedi.
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Kaynak: Euronews.com
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