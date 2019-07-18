Trump: S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum

Trump: S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum

Trump: S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum" dedi.

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Kaynak: Euronews.com

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