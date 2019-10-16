"Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü

16.10.2019 20:31

ABD Başkanı Trump birkaç saat önce kullandığı "Kürtler melek değil" ifadelerinden sonra, yeni mesajında terör örgütü PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ'tan daha kötü olduğunu paylaştı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla görüşmesi sonrası basın açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump "Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK pek çok yönden IŞİD'den daha tehlikeli bir terör örgütü. Yarı-karmaşık bir sorun. Zekiyseniz çok karmaşık değil" dedi.

"HAREKATA YEŞİL IŞIK YAKMADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat düzenlemesi için yeşil ışık vermediğini ifade eden Trump, "Pence ve Erdoğan görüşmesi başarılı geçmezse yaptırımların Türkiye'yi mahvedeceğini" söyledi.

TRUMP "KÜRTLER MELEK DEĞİL" DEMİŞTİ

Trump biç kaç saat önce yaptığı açıklamada da "Kürtler melek değil" sözleriyle dikkat çekmişti.