ABD Başkanı Trump, gizli istihbarat servisine ait görüntü paylaşınca büyük tepki gördü

31.08.2019 08:46

İran'ın İmam Humeyni Uzay Merkezi'nde yaptığı başarısız füze denemesinin ardından ABD lideri Trump dün Twitter hesabından yaşanan patlamaya ait gizli bir uydu fotoğrafını paylaştı.

Trump mesajında, ABD'nin katastrofik kazayla bir ilgisinin olmadığını savunurken, "İran'a Site One'da (uzay merkezi) yaşananları belirlemede en iyi dileklerimi sunuyorum ve iyi şanslar diliyorum" yazdı.

Uzmanlar ise bir roket kalıntısının için için yandığını gösteren imajların kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

TRUMP'A YOĞUN ELEŞTİRİLER

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili CNBC'ye konuşarak, "Tweet, Başkan Trump'a cuma günü istihbarat bilgilendirme toplantısında verilen uydu görüntüsünün fiziksel bir kopyasının ekran görüntüsü" dedi.

Open Nuclear Network Direktör Yardımcısı Melissa Hanham, "Bu şeyi bu kadar iyi görmemem gerekir. Onun da bunu paylaşmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah uzmanı Jeffrey Lewis de yapılan paylaşımı acayip bir karar olarak yorumlarken, "Bu fotoğrafın tweet atılması, gizli olsun ya da olmasın, Başkan Trump için acayip bir karar. ABD'nin patlamayla ilgisinin olması hiç muhtemel değil. Fakat sanki ilgimiz olabilirmiş imasında bulunmak muazzam kötü bir fikir" yorumunda bulundu.

TRUMP: YAYINLAMAYA HAKKIM VAR

ABD Başkanı Donald Trump ise tepki çeken hareketinin arkasında durdu. Dün Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Elimize gelmiş bir fotoğraf vardı ve yayınladım. Ki bunu yapmaya mutlak hakkım var" dedi.